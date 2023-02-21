Ковалева (Артименко) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Артименко) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910

Отец: Артименко Елисей

Мать: Артименко Матрёна

Рождение ребёнка
Около 31.03.1930

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ковалев Ефим

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Ковалев Иван

Отец ребёнка: Ковалев Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Ефим

Смерть
Неизвестно
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