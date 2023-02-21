Ковалева (Артименко) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910
Отец: Артименко Елисей
Мать: Артименко Матрёна
Рождение ребёнка
Около 31.03.1930
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ковалев Ефим
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Ковалев Иван
Отец ребёнка: Ковалев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Ефим
Смерть
Неизвестно