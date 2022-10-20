Шевченко Василий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Василий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

После 1950 г.р.
После 1950 г.р.
После 1950 г.р.
После 1950 г.р.

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковалева) Мария

Рождение ребёнка
После 1950

Дочь: (Шевченко) Катерина

Мать ребёнка: (Ковалева) Мария

Рождение ребёнка
После 1950

Дочь: (Шевченко) Ольга

Мать ребёнка: (Ковалева) Мария

Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Шевченко Леонид

Мать ребёнка: (Ковалева) Мария

Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Шевченко Николай

Мать ребёнка: (Ковалева) Мария

Смерть
Неизвестно

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