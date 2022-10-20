Шевченко Василий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ковалева) Мария
Рождение ребёнка
После 1950
Дочь: (Шевченко) Катерина
Мать ребёнка: (Ковалева) Мария
Рождение ребёнка
После 1950
Дочь: (Шевченко) Ольга
Мать ребёнка: (Ковалева) Мария
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Шевченко Леонид
Мать ребёнка: (Ковалева) Мария
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Шевченко Николай
Мать ребёнка: (Ковалева) Мария
Смерть
Неизвестно