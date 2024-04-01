Брянцов Иван Казак Кр.Св. Петра Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцов Иван Казак Кр.Св. Петра Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

04.12.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Брянцов Григорий Отст. Драгун Кр. Полуденной

Мать: Брянцова Марфа

Рождение ребёнка
06.06.1775

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.12.1779
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
53 года
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