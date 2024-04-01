Брянцов Иван Казак Кр.Св. Петра Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти04.12.1779
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Рождение ребёнка
06.06.1775
Дочь: Акилина Иванова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
04.12.1779
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
53 года