Брянцов Григорий Отст. Драгун Кр. Полуденной
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Брянцов Иван Казак Кр.Св. Петра Григорьев
Мать ребёнка: Брянцова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев
Мать ребёнка: Брянцова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брянцова Марфа
Смерть
Неизвестно