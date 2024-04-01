Брянцов Григорий Отст. Драгун Кр. Полуденной — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцов Григорий Отст. Драгун Кр. Полуденной

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Брянцов Иван Казак Кр.Св. Петра Григорьев

Мать ребёнка: Брянцова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев

Мать ребёнка: Брянцова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянцова Марфа

Смерть
Неизвестно
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