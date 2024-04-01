Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.1778
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ланкова Настасья Андреева
Мать ребёнка: Бранцова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1777
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Бранцова Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1778
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
40 + лет