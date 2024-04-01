Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.1778

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брянцов Григорий Отст. Драгун Кр. Полуденной

Мать: Брянцова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ланкова Настасья Андреева

Мать ребёнка: Бранцова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1777

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Бранцова Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бранцова Татьяна Васильева

Смерть
10.01.1778
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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