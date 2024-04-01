Бранцова Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБранцова Татьяна Васильева

Бранцова Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ланкова Настасья Андреева

Отец ребёнка: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
01.01.1777

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close