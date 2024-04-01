Бранцова Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ланкова Настасья Андреева
Отец ребёнка: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1777
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Бранцов Андрей Отст. Мал. Кр. Полуденной Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно