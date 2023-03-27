Магницкий Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1867
Рождение ребёнка
29.09.1889
Дочь: Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 29.10.1893
Сын: Магницкий Николай Федорович
Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.10.1895
Дочь: Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно