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Магницкий Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1867

Отец: Магницкий Василий Платонович

Мать: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
29.09.1889

Дочь: Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Магницкая Анна Дмитриевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 29.10.1893

Сын: Магницкий Николай Федорович

Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1895

Дочь: Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Дмитриевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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