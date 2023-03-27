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Магницкий Василий Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

10.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Магницкий Платон Иванович

Мать: Магницкая Марфа Марковна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Магницкий Федор Васильевич

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Магницкий Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Смерть
10.07.1917
Похороны
Неизвестно
с. Клементьево Владимирского уезда
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