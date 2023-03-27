Магницкий Василий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти10.07.1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
01.02.1867
Сын: Магницкий Федор Васильевич
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Магницкий Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Смерть
10.07.1917
Похороны
Неизвестно
с. Клементьево Владимирского уезда