Магницкий Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти13.01.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Образование
С 1890
Владимирская Духовная Семинария
Бракосочетание
05.06.1892
Жена: Магницкая Мария Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Волоцкая Анна Михайловна
Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна
Россия
Работа или профессия
20.12.1897
погость Дмитриевский
священник
Рождение ребёнка
15.05.1901
Дочь: Приклонская Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сперанская Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Магницкий Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна
с. Новошино
Рождение ребёнка
08.06.1908
Сын: Магницкий Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна
с. Новошино
Смерть
13.01.1941
Причина смерти: был репрессирован, в тюрьме ослеп
Похороны
Неизвестно
с.Новошино