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Магницкий Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

13.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Магницкий Василий Платонович

Мать: Магницкая Анна Евлампиевна

Образование
С 1890
Владимирская Духовная Семинария
Бракосочетание
05.06.1892

Жена: Магницкая Мария Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Волоцкая Анна Михайловна

Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна

Россия
Работа или профессия
20.12.1897
погость Дмитриевский
священник
Рождение ребёнка
15.05.1901

Дочь: Приклонская Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сперанская Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Магницкий Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна

с. Новошино
Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Магницкий Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Магницкая Мария Ивановна

с. Новошино
Смерть
13.01.1941
Причина смерти: был репрессирован, в тюрьме ослеп
Похороны
Неизвестно
с.Новошино
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