Магницкая (Косаткина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магницкая (Косаткина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1889

Дочь: Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Магницкий Федор Васильевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 29.10.1893

Сын: Магницкий Николай Федорович

Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1895

Дочь: Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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