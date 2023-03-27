Магницкая (Косаткина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1889
Дочь: Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 29.10.1893
Сын: Магницкий Николай Федорович
Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1895
Дочь: Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Магницкий Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно