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Шулепов Илья Афанасьев

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Место рождения

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Шулепов Афанасий Яковлев

Мать: Шулепова Пелагея Денисова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Шулепова Ксения Ильина

Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Шулепов Иван Ильин

Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Шулепов Петр Ильин

Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Фекла Ильина

Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Марья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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