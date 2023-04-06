Шулепов Илья Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Шулепова Ксения Ильина
Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Шулепов Иван Ильин
Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Шулепов Петр Ильин
Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Фекла Ильина
Мать ребёнка: Шулепова Марья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Марья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897