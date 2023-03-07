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Шулепов Афанасий Яковлев

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Место рождения

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Шулепов Яков Васильев

Мать: Шулепова Анна Денисова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.02.1856 ст.

Жена: Шулепова Пелагея Денисова

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Шулепов Илья Афанасьев

Мать ребёнка: Шулепова Пелагея Денисова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1897
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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