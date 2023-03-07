Шулепов Афанасий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Шулепов Яков Васильев
Мать: Шулепова Анна Денисова
Бракосочетание
10.02.1856 ст.
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Шулепова Пелагея Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897