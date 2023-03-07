Шулепова (Шахторина) Пелагея Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепова (Шахторина) Пелагея Денисова

Шулепова (Шахторина) Пелагея Денисова

avatar

Место рождения

поч. Котеговской, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Котеговской, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1856 ст.

Муж: Шулепов Афанасий Яковлев

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Шулепов Илья Афанасьев

Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Яковлев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close