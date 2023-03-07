Шулепова (Шахторина) Пелагея Денисова
Место рожденияпоч. Котеговской, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Котеговской, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1856 ст.
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897