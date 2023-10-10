Шулепова (Шулепова) Ксения Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Шулепов Илья Афанасьев
Мать: Шулепова Марья Андреева
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.
Дочь: Клавдия Андрианова
Отец ребёнка: Шулепов Андриан Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Сын: Шулепов Николай Андриянович
Отец ребёнка: Шулепов Андриан Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1913