Шулепова (Шулепова) Ксения Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Шулепова) Ксения Ильина

Место рождения

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Шулепов Илья Афанасьев

Мать: Шулепова Марья Андреева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.

Дочь: Клавдия Андрианова

Отец ребёнка: Шулепов Андриан Незаконнорожденный

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Шулепов Николай Андриянович

Отец ребёнка: Шулепов Андриан Незаконнорожденный

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Андриан Незаконнорожденный

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1913
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