Шулепов Андриан Незаконнорожденный
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.
Дочь: Клавдия Андрианова
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Сын: Шулепов Николай Андриянович
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Ксения Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915