Шулепов Андриан Незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепов Андриан Незаконнорожденный

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Шулепов Кирилл Филиппов

Мать: Шулепова Лукерья Алексеева

Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.

Дочь: Клавдия Андрианова

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Ильина

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Шулепов Николай Андриянович

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Ильина

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Ксения Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
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