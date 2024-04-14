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Мартыненко Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1949

Отец: Мартыненко Василий Федорович

Мать: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
25.07.1978

Сын: Мартыненко Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.05.1982

Дочь: Плисова (Мартыненко) Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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