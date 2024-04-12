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Мартыненко Марина Валерьевна
Мартыненко Марина Валерьевна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
22.05.1982
Пол
Женский
Отец
Мартыненко Валерий Васильевич
1949 г.р.
Мать
Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982
Отец:
Мартыненко Валерий Васильевич
Мать:
Мартыненко Лариса Викторовна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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