Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартыненко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1949
Сын: Мартыненко Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Федорович
Смерть
2010
Витязево, Черкаська область