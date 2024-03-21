Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Рыбаковский Иван Ананьевич

Мать: Рыбак (Собовая) Варвара Автономовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Василий Федорович

Рождение ребёнка
05.05.1949

Сын: Мартыненко Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Федорович

Смерть
2010
Витязево, Черкаська область

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