Мартыненко Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартыненко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1949
Сын: Мартыненко Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно