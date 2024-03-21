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Мартыненко Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1949

Сын: Мартыненко Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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