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Рыбак (Собовая) Варвара Автономовна

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Место рождения

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

04.12.1893

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1893

Отец: Собовой Автоном Онуфриевич

Мать: Собовая Капитолина Ефимовна

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаковский Иван Ананьевич

Витязево, Черкаська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыбак Федор Иванович

Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рыбак Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич

Витязево, Черкаська область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Папушняк (Рыбак) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич

Витязево, Черкаська область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
03.10.1941

Дочь: Рыбак Галина Кузьмовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1967
Витязево, Черкаська область

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