Рыбак (Собовая) Варвара Автономовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1893
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рыбак Федор Иванович
Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рыбак Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Папушняк (Рыбак) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мартыненко (Рыбак) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рыбаковский Иван Ананьевич
Рождение ребёнка
03.10.1941
Дочь: Рыбак Галина Кузьмовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1967