село Притыка, село Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Притыка

Уманский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Лещиновская волость
1244. Притыка, село бывшее владельческое, при безъимянной речке, дворов 118, жителей 723, церковь православная, школа, питейный дом, вод. и конн. млнц., маслобойный завод
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