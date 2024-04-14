Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна
Место рождения
Дата рождения19.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1978
Сын: Мартыненко Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Мартыненко Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1982
Дочь: Плисова (Мартыненко) Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Мартыненко Валерий Васильевич