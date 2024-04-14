Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Лебедева) Лариса Викторовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1978

Сын: Мартыненко Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Мартыненко Валерий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.05.1982

Дочь: Плисова (Мартыненко) Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Мартыненко Валерий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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