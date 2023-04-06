Конновъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Конновъ Сергей
Мать: Коннова Акулина Юдина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Конновъ Василий
Мать ребёнка: Коннова Вера
Рождение ребёнка
1786
Сын: Конновъ Федоръ
Мать ребёнка: Коннова Вера
Рождение ребёнка
1788
Сын: Конновъ Астафий
Мать ребёнка: Коннова Вера
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Коннова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Вера