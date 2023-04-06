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Конновъ Егоръ

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Конновъ Сергей

Мать: Коннова Акулина Юдина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Конновъ Василий

Мать ребёнка: Коннова Вера

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Конновъ Федоръ

Мать ребёнка: Коннова Вера

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Конновъ Астафий

Мать ребёнка: Коннова Вера

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Коннова Вера

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Вера

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