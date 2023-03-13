Коннова (Опарина) Вера
Место рожденияНикольское, Курмыжской уездъ
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Опаринъ Степанъ
Мать: Опарина Агафья Федотова
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Конновъ Василий
Отец ребёнка: Конновъ Егоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Конновъ Федоръ
Отец ребёнка: Конновъ Егоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Конновъ Астафий
Отец ребёнка: Конновъ Егоръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Олена
Отец ребёнка: Конновъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Егоръ