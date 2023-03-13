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Коннова (Опарина) Вера

Место рождения

Никольское, Курмыжской уездъ

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Опаринъ Степанъ

Мать: Опарина Агафья Федотова

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1781

Сын: Конновъ Василий

Отец ребёнка: Конновъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Конновъ Федоръ

Отец ребёнка: Конновъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Конновъ Астафий

Отец ребёнка: Конновъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Конновъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Егоръ

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