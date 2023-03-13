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Опаринъ Степанъ

Место рождения

Никольское, Курмыжской уездъ

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Опаринъ Антипъ

Мать: Опарина Фекла Кузмина

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1752

Сын: Опаринъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Коннова Вера

Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Опаринъ Егоръ

Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Агафья Федотова

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