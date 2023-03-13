Опаринъ Степанъ
Место рожденияНикольское, Курмыжской уездъ
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Опаринъ Антипъ
Мать: Опарина Фекла Кузмина
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Опаринъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Коннова Вера
Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Опаринъ Егоръ
Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Опарина Агафья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опарина Агафья Федотова