Опарина Фекла Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Опаринъ Антипъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Опаринъ Исай
Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Опаринъ Степанъ
Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: девка (Опарина) Офимья
Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Опаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Опарина) Федосья
Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ