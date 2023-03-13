Опарина Фекла Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Фекла Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опаринъ Антипъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Опаринъ Исай

Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Опаринъ Степанъ

Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ

Рождение ребёнка
1742

Дочь: девка (Опарина) Офимья

Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Опаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Опарина) Федосья

Отец ребёнка: Опаринъ Антипъ

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