Опаринъ Антипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Опаринъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Опаринъ Исай
Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Опаринъ Степанъ
Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Девка Офимья
Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Опаринъ Иванъ
Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина
Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина
Никольское, Курмыжской уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опарина Фекла Кузмина
Смерть
1757
Никольское, Курмыжской уездъ