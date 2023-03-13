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Опаринъ Антипъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Опаринъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Опаринъ Исай

Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1735

Сын: Опаринъ Степанъ

Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Девка Офимья

Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1746

Сын: Опаринъ Иванъ

Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина

Никольское, Курмыжской уездъ
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Опарина Фекла Кузмина

Никольское, Курмыжской уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Фекла Кузмина

Смерть
1757
Никольское, Курмыжской уездъ
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