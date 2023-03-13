Конновъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Конновъ Иевъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Акулина Юдина
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Коннова) Наталья
Мать ребёнка: Коннова Акулина Юдина
Рождение ребёнка
1762
Сын: Конновъ Егоръ
Мать ребёнка: Коннова Акулина Юдина
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан