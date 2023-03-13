Конновъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конновъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Конновъ Иевъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Акулина Юдина

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Коннова) Наталья

Мать ребёнка: Коннова Акулина Юдина

Рождение ребёнка
1762

Сын: Конновъ Егоръ

Мать ребёнка: Коннова Акулина Юдина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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