Коннова Акулина Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Сергей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Коннова) Наталья
Отец ребёнка: Конновъ Сергей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Конновъ Егоръ
Отец ребёнка: Конновъ Сергей
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан