Коннова Акулина Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова Акулина Юдина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Сергей

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Коннова) Наталья

Отец ребёнка: Конновъ Сергей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Конновъ Егоръ

Отец ребёнка: Конновъ Сергей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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