Рябоконь Архип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябоконь Архип Михайлович

Рябоконь Архип Михайлович

avatar

Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

18.02.1909

Дата смерти

04.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909

Отец: Рябоконь Михаил Карпович

Мать: Рябоконь Ирина Иокимовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1909
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Рябоконь Диана Архиповна

Мать ребёнка: Рябоконь Анастасия Сергеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.01.1940

Дочь: Рябоконь Раиса Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.1945

Дочь: Рябоконь Вера Архиповна

Мать ребёнка: Рябоконь Анастасия Сергеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.01.1947

Дочь: Изюмова Алла Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябоконь Анастасия Сергеевна

Смерть
04.02.1962
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close