Рябоконь Архип Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1909
Дата смерти04.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909
Отец: Рябоконь Михаил Карпович
Мать: Рябоконь Ирина Иокимовна
Место жительства
С 1909
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Рябоконь Диана Архиповна
Мать ребёнка: Рябоконь Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
04.01.1940
Дочь: Рябоконь Раиса Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1945
Дочь: Рябоконь Вера Архиповна
Мать ребёнка: Рябоконь Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
04.01.1947
Дочь: Изюмова Алла Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1962