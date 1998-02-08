Рябоконь Диана Архиповна
Место рождения
Дата рождения17.05.1938
Дата смерти08.02.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1938
Место жительства
С 1938
Рождение ребёнка
09.12.1959
Сын: Финиченко Виталий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1971
Сын: Финиченко Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1971
Дочь: Финиченко Анжела Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.02.1998
Место жительства
До 1998