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Рябоконь Диана Архиповна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.05.1938

Дата смерти

08.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1938

Отец: Рябоконь Архип Михайлович

Мать: Рябоконь Анастасия Сергеевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1938
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.12.1959

Сын: Финиченко Виталий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1971

Сын: Финиченко Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1971

Дочь: Финиченко Анжела Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.02.1998
Место жительства
До 1998
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