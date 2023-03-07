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Рябоконь Раиса Архиповна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940

Отец: Рябоконь Архип Михайлович

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1940
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
12.09.1964

Муж: Мецлер Рудольф Артурович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.11.1965

Дочь: Гинда Ольга Рудольфовна

Отец ребёнка: Мецлер Рудольф Артурович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.03.1970

Дочь: Малая Татьяна Рудольфовна

Отец ребёнка: Мецлер Рудольф Артурович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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