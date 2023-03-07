Рябоконь Раиса Архиповна
Место рождения
Дата рождения04.01.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940
Отец: Рябоконь Архип Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
С 1940
Бракосочетание
12.09.1964
Рождение ребёнка
18.11.1965
Дочь: Гинда Ольга Рудольфовна
Отец ребёнка: Мецлер Рудольф Артурович
Рождение ребёнка
24.03.1970
Дочь: Малая Татьяна Рудольфовна
Отец ребёнка: Мецлер Рудольф Артурович