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Рябоконь Михаил Карпович

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1871

Отец: Рябоконь Карп Павлович

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1871
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Рябоконь Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
15.10.1897

Жена: Рябоконь Ирина Иокимовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Рябоконь Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Рябоконь Ирина Иокимовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Рябоконь Архип Михайлович

Мать ребёнка: Рябоконь Ирина Иокимовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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