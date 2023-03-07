Рябоконь Михаил Карпович
Место рождения
Дата рождения22.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1871
Отец: Рябоконь Карп Павлович
Мать: не указана
Место жительства
С 1871
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Рябоконь Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
15.10.1897
Жена: Рябоконь Ирина Иокимовна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Рябоконь Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Рябоконь Ирина Иокимовна
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Рябоконь Архип Михайлович
Мать ребёнка: Рябоконь Ирина Иокимовна
Смерть
Неизвестно