Рябоконь (Онищенко) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябоконь (Онищенко) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онищенко Сергей Антонович

Мать: Ковалева Лукия Игнатовна

Место жительства
С 1909
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Рябоконь Диана Архиповна

Отец ребёнка: Рябоконь Архип Михайлович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.05.1945

Дочь: Рябоконь Вера Архиповна

Отец ребёнка: Рябоконь Архип Михайлович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябоконь Архип Михайлович

Смерть
23.04.1995
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