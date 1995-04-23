Рябоконь (Онищенко) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
С 1909
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Рябоконь Диана Архиповна
Отец ребёнка: Рябоконь Архип Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1945
Дочь: Рябоконь Вера Архиповна
Отец ребёнка: Рябоконь Архип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1995