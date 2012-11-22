Губин Виктор
Место рождениясело Талицкое, Добринского района, Липецкой области
Дата рождения19.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1962
Отец: Губин Николай
Мать: Губина Пелагея
село Талицкое, Добринского района, Липецкой области
Бракосочетание
16.01.1988
Жена: Губина Елена
Жуковский, Московская, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1988
Дочь: Кузнецова Татьяна
Мать ребёнка: Губина Елена
Жуковский, Московская область, Россия