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Губин Виктор

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Место рождения

село Талицкое, Добринского района, Липецкой области

Дата рождения

19.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1962

Отец: Губин Николай

Мать: Губина Пелагея

село Талицкое, Добринского района, Липецкой области
Бракосочетание
16.01.1988

Жена: Губина Елена

Жуковский, Московская, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1988

Дочь: Кузнецова Татьяна

Мать ребёнка: Губина Елена

Жуковский, Московская область, Россия
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