Губина (Ширяева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубина (Ширяева) Пелагея

Губина (Ширяева) Пелагея

avatar

Место рождения

село Паршиновка, Добринского р-на, Липецкой обл.

Дата рождения

10.04.1930

Дата смерти

16.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1930

Отец: Ширяев Федор

Мать: Ширяева Матрёна Даниловна

село Паршиновка, Добринского р-на, Липецкой обл.
Бракосочетание
16.03.1959

Муж: Губин Николай

Рождение ребёнка
19.05.1962

Сын: Губин Виктор

Отец ребёнка: Губин Николай

село Талицкое, Добринского района, Липецкой области
Смерть
16.07.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close