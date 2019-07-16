Губина (Ширяева) Пелагея
Место рождениясело Паршиновка, Добринского р-на, Липецкой обл.
Дата рождения10.04.1930
Дата смерти16.07.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1930
Отец: Ширяев Федор
село Паршиновка, Добринского р-на, Липецкой обл.
Бракосочетание
16.03.1959
Муж: Губин Николай
Рождение ребёнка
19.05.1962
Сын: Губин Виктор
Отец ребёнка: Губин Николай
село Талицкое, Добринского района, Липецкой области
Смерть
16.07.2019