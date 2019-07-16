Ширяева (Ширяева) Матрёна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Ширяев Кузьма
Отец ребёнка: Ширяев Федор
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ширяев Федор
Рождение ребёнка
02.05.1918
Сын: Ширяев Яков
Отец ребёнка: Ширяев Федор
Рождение ребёнка
10.04.1930
Дочь: Губина Пелагея
Отец ребёнка: Ширяев Федор
село Паршиновка, Добринского р-на, Липецкой обл.
Смерть
Неизвестно