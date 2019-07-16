Ширяева (Ширяева) Матрёна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Ширяева) Матрёна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Ширяев Кузьма

Отец ребёнка: Ширяев Федор

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ширяев Федор

Рождение ребёнка
02.05.1918

Сын: Ширяев Яков

Отец ребёнка: Ширяев Федор

Рождение ребёнка
10.04.1930

Дочь: Губина Пелагея

Отец ребёнка: Ширяев Федор

село Паршиновка, Добринского р-на, Липецкой обл.
Смерть
Неизвестно
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