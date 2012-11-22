Губин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Николай

Место рождения

село Талицкое, Добринского района, Липецкой области

Дата рождения

11.02.1933

Дата смерти

22.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933

Отец: Губин Яков Матвеевич

Мать: Губина (Пичугина) Ольга Семеновна

Бракосочетание
16.03.1959

Жена: Губина (Ширяева) Пелагея

Рождение ребёнка
19.05.1962

Сын: Губин Виктор

Мать ребёнка: Губина (Ширяева) Пелагея

Смерть
22.11.2012
Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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