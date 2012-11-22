Губин Николай
Место рождениясело Талицкое, Добринского района, Липецкой области
Дата рождения11.02.1933
Дата смерти22.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1933
Бракосочетание
16.03.1959
Жена: Губина (Ширяева) Пелагея
Рождение ребёнка
19.05.1962
Сын: Губин Виктор
Мать ребёнка: Губина (Ширяева) Пелагея
Смерть
22.11.2012
Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область