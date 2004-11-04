Губина (Корнеева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Корнеева) Елена

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Место рождения

село Любчино, Калачинского района, Омской области

Дата рождения

29.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964

Отец: Корнеев Николай

Мать: Корнеева Екатерина

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
16.01.1988

Муж: Губин Виктор

Жуковский, Московская, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1988

Дочь: Кузнецова Татьяна

Отец ребёнка: Губин Виктор

Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
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