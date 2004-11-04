Губина (Корнеева) Елена
Место рождениясело Любчино, Калачинского района, Омской области
Дата рождения29.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964
Отец: Корнеев Николай
Мать: Корнеева Екатерина
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
16.01.1988
Муж: Губин Виктор
Жуковский, Московская, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1988
Дочь: Кузнецова Татьяна
Отец ребёнка: Губин Виктор
Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно