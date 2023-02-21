Кузнецова (Губина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Губина) Татьяна

Место рождения

Жуковский, Московская область, Россия

Дата рождения

04.07.1988

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988

Отец: Губин Виктор

Мать: Губина Елена

Жуковский, Московская область, Россия
Бракосочетание
08.06.2013

Муж: Кузнецов Михаил Владимирович

Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
13.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Владимирович

Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Владимирович

Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
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