Кузнецова (Губина) Татьяна
Место рожденияЖуковский, Московская область, Россия
Дата рождения04.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988
Отец: Губин Виктор
Мать: Губина Елена
Жуковский, Московская область, Россия
Бракосочетание
08.06.2013
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
13.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Владимирович
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Владимирович
Жуковский, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно