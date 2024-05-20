Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Синдячкин Виктор Павлович
Отец ребёнка: Синдячкин Павел Егорович
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Синдячкин Павел Егорович
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно