Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ачкасов Сидор Леонович

Мать: Ачкасова Елизавета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синдячкин Павел Егорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Синдячкин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Синдячкин Павел Егорович

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Синдячкин Павел Егорович

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

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