Ачкасова Елизавета Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ачкасова Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

Отец ребёнка: Ачкасов Сидор Леонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ачкасов Сидор Леонович

Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга села Гороховка Павловского уезда Воронежской губернии за 1914 г. | Л. 40 об. - 41
Рождение ребёнка
29.01.1913 ст.

Дочь: (Ачкасова) Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Ачкасов Сидор Леонович

Смерть
Неизвестно

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