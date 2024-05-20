Ачкасова Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна
Отец ребёнка: Ачкасов Сидор Леонович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга села Гороховка Павловского уезда Воронежской губернии за 1914 г. | Л. 40 об. - 41
Рождение ребёнка
29.01.1913 ст.
Дочь: (Ачкасова) Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Ачкасов Сидор Леонович
Смерть
Неизвестно