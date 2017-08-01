Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1935
Дата смерти01.08.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Почекунин Леонид Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.08.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область