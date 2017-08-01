Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна

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Место рождения

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Дата рождения

24.12.1935

Дата смерти

01.08.2017

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.
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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935

Отец: Синдячкин Павел Егорович

Мать: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почекунин Леонид Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Почекунин Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
29.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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