Синдячкин Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиндячкин Павел Егорович

Синдячкин Павел Егорович

avatar

Место рождения

Напольные Котяки, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Синдячкин Георгий Васильевич

Мать: Синдячкина Антонина Алексеевна

Напольные Котяки, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

Упоминание
Неизвестно
ЦАМО. Картотека награждений | Шк. 79. ящ. 18
Рождение ребёнка
1935

Сын: Синдячкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.