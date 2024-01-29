Синдячкин Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ЦАМО. Картотека награждений | Шк. 79. ящ. 18
Рождение ребёнка
1935
Сын: Синдячкин Виктор Павлович
Мать ребёнка: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Фенина (Синдячкина) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно