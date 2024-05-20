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Ачкасов Сидор Леонович

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Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ачкасов Леон Максимович

Мать: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна

Мать ребёнка: Ачкасова Елизавета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ачкасова Елизавета Федоровна

Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга села Гороховка Павловского уезда Воронежской губернии за 1914 г. | Л. 40 - об. 41
Рождение ребёнка
29.01.1913 ст.

Дочь: (Ачкасова) Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Ачкасова Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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