Ачкасов Сидор Леонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ачкасов Леон Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синдячкина (Ачкасова) Надежда Сидоровна
Мать ребёнка: Ачкасова Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга села Гороховка Павловского уезда Воронежской губернии за 1914 г. | Л. 40 - об. 41
Рождение ребёнка
29.01.1913 ст.
Дочь: (Ачкасова) Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Ачкасова Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно