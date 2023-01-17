Волкова (Бахметьева) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бахметьева) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

28.03.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Волков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович

Рождение ребёнка
09.01.1801 ст.

Сын: Волков Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович

Рождение ребёнка
13.05.1802

Сын: Волков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Болотникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович

Рождение ребёнка
23.02.1808 ст.

Дочь: Пузыревская-Пузан Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович

Рождение ребёнка
18.01.1813 ст.

Сын: Волков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Григорий Платонович

Смерть
28.03.1832 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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