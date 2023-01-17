Волкова (Бахметьева) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти28.03.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Волков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович
Рождение ребёнка
09.01.1801 ст.
Сын: Волков Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович
Рождение ребёнка
13.05.1802
Сын: Волков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Болотникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович
Рождение ребёнка
23.02.1808 ст.
Дочь: Пузыревская-Пузан Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович
Рождение ребёнка
18.01.1813 ст.
Сын: Волков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1832 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область