Волков Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1813 ст.
Дата смерти29.07.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1813 ст.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Волкова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Волкова Варвара Степановна
Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Волкова Софья Степановна
Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна
Смерть
29.07.1873