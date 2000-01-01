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Волков Степан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1813 ст.

Дата смерти

29.07.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1813 ст.

Отец: Волков Григорий Платонович

Мать: Волкова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Волкова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Волкова Варвара Степановна

Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Волкова Софья Степановна

Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Илья Степанович

Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна

Смерть
29.07.1873
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