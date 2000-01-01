Волкова (Нотбек) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Нотбек) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Волкова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Волкова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Волкова Софья Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Илья Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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