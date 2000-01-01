Волкова (Нотбек) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Волкова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Волкова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Волкова Софья Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно