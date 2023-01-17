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Волков Платон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1801 ст.

Дата смерти

05.03.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1801 ст.

Отец: Волков Григорий Платонович

Мать: Волкова Варвара Александровна

Бракосочетание
1822

Жена: Волкова Мария Германовна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Окулова Лидия Платоновна

Мать ребёнка: Волкова Мария Германовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 10.05.1829 по 17.05.1829 ст.
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1845 по 1848
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
заседатель уездного суда
Работа или профессия
С 1848 по 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
переводчик в губернском правлении, коллежский советник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Виктория Станиславовна

Смерть
05.03.1850 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От паралича. На могильном памятнике указано 4-е число.
Похороны
07.03.1850 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Введенское кладбище, Лазаревское Горбачёвское кладбище.
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