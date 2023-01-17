Волков Платон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1801 ст.
Дата смерти05.03.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1801 ст.
Бракосочетание
1822
Жена: Волкова Мария Германовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Окулова Лидия Платоновна
Мать ребёнка: Волкова Мария Германовна
Место жительства
С 10.05.1829 по 17.05.1829 ст.
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1845 по 1848
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
заседатель уездного суда
Работа или профессия
С 1848 по 1850
переводчик в губернском правлении, коллежский советник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1850 ст.
От паралича. На могильном памятнике указано 4-е число.
Похороны
07.03.1850 ст.
Введенское кладбище, Лазаревское Горбачёвское кладбище.