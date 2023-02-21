Пузыревская-Пузан (Волкова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1808 ст.
Дата смерти15.05.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1808 ст.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пузыревский-Пузан Александр Павлович
Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пузыревская-Пузан Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
15.05.1832 ст.
Сын: Пузыревский-Пузан Николай Павлович
Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пузыревская-Пузан Варвара Павловна
Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.02.1841 ст.
Сын: Пузыревский-Пузан Николай Павлович
Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич
Смерть
15.05.1893 ст.