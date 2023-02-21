Пузыревская-Пузан (Волкова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыревская-Пузан (Волкова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1808 ст.

Дата смерти

15.05.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1808 ст.

Отец: Волков Григорий Платонович

Мать: Волкова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пузыревский-Пузан Александр Павлович

Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пузыревская-Пузан Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1831

Муж: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1832 ст.

Сын: Пузыревский-Пузан Николай Павлович

Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пузыревская-Пузан Варвара Павловна

Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1841 ст.

Сын: Пузыревский-Пузан Николай Павлович

Отец ребёнка: Пузыревский-Пузан Павел Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
15.05.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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